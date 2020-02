Du sucre? Nous avons un bulletin de rue pour le concert de Maroon 5

Février a déjà commencé à chauffer les moteurs du programme annuel des concerts, qui a de quoi se vanter. Et oui, nous ne doutons pas que l’un des événements les plus forts et les plus attendus de l’année est le concert de Maroon 5. Et il n’est pas toujours possible de revoir la nostalgie de ces chansons qui nous ont fait chanter il y a plus de 10 ans, oui “She Will Be Lover”, oui “Sunday Morning”, oui “Never Gonna Leave This Bed”, etc.

C’est vrai, le groupe américain dirigé par Adam Levine Il reviendra dans notre pays les 23 et 24 février pour offrir quelques concerts au Forum du soleil, avec leur tournée intitulée ‘2020’, une tournée où non seulement ils joueront en direct des chansons de leur dernier label Red Pill Blues, sorti en 2017, mais ils raviront également leurs fans avec des chansons d’antan pour donner leur chaise discographie (Et est-ce que le Songs About Jane… quel prro discazo).

Nous savons que la pente de janvier pour beaucoup a déjà duré plus longtemps qu’elle ne devrait, ou que la concorde a lâché prise et que beaucoup ont vidé leur portefeuille (et que cela ne fait que commencer). Si c’est votre cas, mais que vous mourez d’envie d’aller voir Levine et compagnie, alors pour attirer l’attention depuis ce mardi 18 février, vous pourriez avoir la chance de tomber sur notre bulletin de rue et ainsi prendre quelques billets pour l’un des spectacles de Maroon 5 à Mexico.

Soupes Je veux tout savoir pour gagner mes billets et voir Maroon 5!

Eh bien, la vérité est que ce bulletin sera assez simpleEh bien, ce mardi 18 février Nous ferons le tour du centre historique du CDMX, vers 14h30 environ. (Gardez donc votre temps de repas à part au cas où le bureau serait supprimé).

Mais ce n’est pas tout, puisque Ils devront être très conscients de cette note car ce sera à travers elle que nous mettrons en ligne quelques photos de l’emplacement de notre sopibecario, qui distribuera des billets pour le concert de Maroon 5 comme s’il s’agissait de câlins (nous ne parlons que métaphoriquement, ils ne me prendront pas dans mes bras).

Une fois que vous avez localisé notre ou notre correspondant, arrivez et Dites la phrase secrète: «Êtes-vous la marraine des concerts? Je veux que Sopitas.com m’emmène à Maroon 5 “, avec laquelle ils obtiendront un billet pour le concert de Maroon 5 à Mexico. Mais attention, car s’ils arrivent et ne disent pas la phrase alors il n’y a pas de ticket. (Vous devrez chercher une fille avec le sac à dos que nous vous montrerons dans peu de temps. Plus facile vous ne pouvez pas, entendez!

Maintenant, voici les photos de l’emplacement!

À notre arrivée, tous les billets ont volé, et ici nous laissons les heureux gagnants qui iront au concert de Maroon 5 à Mexico