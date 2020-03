Dua Lipa a publié «Future Nostalgia» et Internet dit qu’il a sauvé 2020

En ces temps difficiles que nous vivons, la musique est l’un des moteurs qui permettent de progresser. Avec tant de nouvelles que nous lisons quotidiennement sur le coronavirus, beaucoup trouvent un refuge dans les chansons pour nous distraire de tout ce qui se passe. Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec un tout nouvel album, parce que Dua Lipa vient de sortir Future Nostaliga et bien sûr il faut en parler..

Depuis que la chanteuse britannique a annoncé qu’elle allait sortir son deuxième album studio, le battage médiatique a monté en flèche, parce que ces dernières années, il s’est consacré à collaborer avec des musiciens tels que Diplo, Calvin Harris ou Mark Ronson et cela faisait déjà longtemps qu’il n’avait pas sorti son premier album qui comprenait des rôles tels que “New Rules” ou “Be The One”, donc tous ses fans espéraient sincèrement qu’il reviendrait plus fort que jamais et apparemment, il le fait avec Future Nostalgia.

Comme lettre de motivation Dua Lipa a sorti quelques singles comme “Don’t Start Now”, “Physical” et “Break My Heat”, des chansons qui nous ont fait voir parfaitement ce que la pop star voulait faire, car il prenait ces sons dansants des années 70 et 80 comme le funk ou le disco et les fusionnait avec des rythmes modernes pour nous rappeler que la musique et les genres ne se démodent pas mais se renouvellent puis les réintroduire auprès d’un tout nouveau public.

Bien que l’idée ne soit pas si innovante, car nous l’avons déjà vue avec d’autres artistes tels que Daft Punk avec Random Access Memories, ici Dua Lipa parvient à lui donner son cachet personnel. Peut-être le plus grand mérite du chanteur est de livrer un disque pop au son impeccable qui nous invite à faire de notre mieux dans ces moments complexes que le monde connaît, même si le plan initial était d’attendre quelques jours de plus pour que le public l’entende.

Tout comme cela est arrivé à d’autres artistes qui étaient sur le point de sortir un album attendu, Dua Lipa n’a pas été épargnée par le fait que certains vivant sur Internet ont complètement divulgué leur nouvel album, obligeant certaines personnes désespérées à le jeter tôt. Plus tard sur un Instagram Live qu’il a monté avec tous ses fans (avec des yeux larmoyants et une voix coupée) Il a dit qu’il présenterait l’album afin qu’ils puissent être distraits en ce moment et que le garçon le fait-il.

Si vous voulez vous aventurer complètement, vous pouvez écouter ci-dessous:

Biensûr que l’internet béni a réagi au lancement de Dua Lipa, depuis hier j’ai commencé à commenter les chansons qui viennent sur l’album et autour il y en a eu quelques-uns qui sont allés de l’avant et ont trouvé similaires à “Lévitation” du chanteur britannique avec “Don Diablo” de Miguel Bosé, jiar jiar jiar, bien que la vérité soit que dans certaines parties ils sonnent très similaires.

Mais au-delà de cette coïncidence, à l’aube, de nombreux fans ont éclaté sur les plateformes de streaming pour écouter les nouvelles du chanteur, la grande majorité s’accorde à dire que Dua Lipa a sorti l’un des meilleurs albums de l’année et sauve donc ce 2020 après tout ce qui se passe avec le coronavirus. Se pourrait-il que le remède soit de danser comme s’il n’y avait pas de lendemain?

Voici les meilleures réactions Twitter de Future Nostalgia:

