duendita et MC Ben Laden rejoignent la cathédrale de sel sur la nouvelle chanson «How Beautiful (she is)»: Écoutez

duendita et le chanteur brésilien MC Ben Laden ont sauté sur le nouveau morceau de la cathédrale de sel “How Beautiful (she is)”. Écoutez-le ci-dessous.

La cathédrale de sel est le duo new-yorkais de Nico et Juli. Ils préparent leur premier album studio pour une sortie en mai (via Ultra). Selon un communiqué de presse, «How Beautiful (she is)» a été inspiré par le concept de la chanson classique «The Girl From Ipanema». Salt Cathedral a sorti son EP Oom Velt en 2014.

Le dernier album de duendita était la ligne directe de 2018 avec My Creator. Lisez l’interview Rising de Pitchfork “Rencontrez duendita, une chanteuse spirituelle qui adore à l’autel de l’amour-propre.”

