Duff Mckagan et Flea félicitent les Stooges “ Fun House ” avant le 50e anniversaire

Rhinocéros a fixé une date de sortie le 17 juillet pour LES STOOGES‘ 50ème anniversaire “Fun House” coffret. En vedette sont les sept pistes de l’album original, nouvellement remasterisé sur 2 LP 45 RPM (pour la plus haute qualité audio), le premier vinyle de “Les sessions Funhouse complètes” et “Amusez-vous: Vivez chez Ungano”, un enregistrement de LES STOOGES en live à New York en août 1970, tout comme “Fun House” a été libéré. Pour compléter la musique de cet ensemble de luxe, deux mélanges du single “Dans la rue”/“Je me sens bien”. Le premier est le “Mono Single Edit” sorti en France, et l’autre est l’unique “Single Mix” qui n’a pas été publié jusqu’au coffret original de 1999. Chacun est pressé sur du vinyle de sept pouces et présenté dans une pochette avec des illustrations de reproduction.

Au-delà de la musique, la collection comprend également un livret de 28 pages avec des photos rares et de nombreuses notes d’accompagnement, comprenant un essai de Henry Rollins et témoignages rédigés par une longue liste de luminaires rock and roll, dont Puce, Joan Jett, Shirley Manson, Duff McKagan, Thurston Moore, Tom Morello, Karen O, Mike Watt et Steven Van Zandt, entre autres, plus des affiches, des imprimés, un tapis de protection et un adaptateur 45.

Moore a déclaré: “Du premier coup au dernier souffle, où le design et l’esthétique sont tellement au centre de la réalité et de la magie qui est l’essence de la véritable vision créative, «Fun House» était le plan directeur, le modèle de ce que je voulais dans le rock and roll: un rythme d’action directe où la basse et la batterie sont influencées par le swing de blues urbain, un lambeau de guitare enflammé qui est beaucoup trop cool pour se montrer, et un chanteur qui est dans le putain d’instant vivant avec tout l’amour, la rage, les tripes et la gloire que ses prières sonores pourraient implorer. Parlant au nom de tous ceux qui ont été sauvés par la hardiesse du punk-noise-art-hardcore-psyche-folk-no wave – «Fun House» c’est là que ça commence, où nous sortons tous pour jouer. “

Puce ajoutée: “«Fun House» est la vérité brute et belle. C’est au-delà de la catégorisation, et je l’écouterai pour le reste de ma vie. “

McKagan déclaré: “«Dans la rue» m’a appris tout ce que j’avais besoin de savoir sur le groove à ce jour. ‘LA TÉLÉ. Œil’ m’a appris tout ce dont j’avais besoin pour jouer de la guitare. ‘Saleté’ m’a tué… la lenteur et la discorde. ‘Ample’, «1970», «Fun House» et ‘LA. Blues ‘ restez de purs classiques de la putain de mère sur la façon de faire du rock’n’roll. Période. C’est LE record à avoir, si vous savez ce qui se passe. ”



