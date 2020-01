Duff Mckagan explique comment il a fini par co-écrire et jouer sur le nouvel album d’Ozzy Osbourne, ‘Ordinary Man’

Lors d’une apparition le 20 janvier PISTOLETS DE SEXE guitariste Steve Jonesémission de radio, “Jukebox de Jonesy”, sur le 95,5 KLOS à Los Angeles, GUNS N ‘ROSES bassiste Duff McKagan a parlé de son implication avec Ozzy Osbournealbum à venir, “Homme ordinaire”. Enregistré à Los Angeles, le LP présente Andrew Watt sur les guitares, McKagan à la basse et Chad Smith (PIMENTS CHILI ROUGES) sur des tambours.

Interrogé sur la façon dont il est venu jouer sur le disque, McKagan a dit (voir la vidéo ci-dessous): “La session que j’ai été appelée à faire. J’avais joué ces concerts avec Chad Smith, le batteur du PIMENTS CHILI – ces trucs sauvages de reprises. On jouait VAN HALEN avec Taylor Hawkins chanter et Mike McCready jouer de la guitare. Et nous avons joué au Montana. Mais jouer avec Tchad, jouer de la basse, c’est un batteur tellement agressif, et nos styles sont assez similaires. Et nous aimons jouer les uns avec les autres comme une section rythmique.

“Ce mec Andrew Watt appelé,” Duff a continué. “Je pense que c’était un samedi, et je me trouvais à Los Angeles. Il a dit: ‘Avez-vous des jours cette semaine dans la journée? J’ai besoin d’écrire un Ozzy record. Nous avons quatre jours pour le faire. Nous nous sommes donc présentés à Andrew‘s studio. Tout était en quelque sorte mis en place – TchadLe kit de batterie a été installé. Et c’était essentiellement une de ces choses: ‘Qui a un riff?’ Et c’était vraiment inspiré. Nous trois – Andrew Watt et Tchad et moi-même – nous n’avions jamais écrit ensemble, et cela peut aller de côté en une seconde chaude. Mais ce n’était pas le cas. Le premier riff que nous avons jeté… Mick Bob était là, ma technologie. Il est comme: ‘Tu sais Ozzy aime LES BEATLES. Assurez-vous qu’il y en a BEATLES là-dedans. Nous avons donc juste [approached it like], ‘Qui a un riff, mec?’ Et nous avons juste jeté en quatre jours et écrit neuf chansons. ‘Homme ordinaire’, la ballade, avec Elton John là-dessus, en fait partie. Et ‘Directement en enfer’ [was another one]. Je pense que nous avons écrit et enregistré neuf chansons en quatre jours, et les sons et tout, ce qui est parfait. Et c’était tout. Nous avions fini. “

Selon Duff, lui, Watt et Forgeron “a écrit toute la musique” pour “Homme ordinaire” et contribué des “idées de mélodie” avant Osbourne s’est impliqué dans le projet. “Ozzy est venu et Ozzy j’ai adoré ” McKagan m’a dit. “Il est juste entré et a commencé à écrire des mots et à fixer la voix. Et c’était un peu comme ça. Il y avait vraiment de l’urgence à toute la situation. Nous avions tellement de temps pour le faire, qui n’était que de quatre jours … Donc, ça il s’est avéré que ça fonctionnait très bien. Et je pense que le record est vraiment, vraiment bon. “

Trois chansons de “Homme ordinaire” ont été publiés jusqu’à présent: l’hymne anti-drogue “Directement en enfer”, avec un solo de guitare de GUNS N ‘ROSES” Sabrer; la ballade “Sous le cimetière”, ce qui était Osbourneest la première nouvelle chanson solo en près d’une décennie; et le “Homme ordinaire” piste de titre, qui est Ozzyduo avec Elton John. Apparaissant également sur le disque Post Malone et Tom Morello.

“Tout s’est juste réuni,” Ozzy dit précédemment des guest stars. “Sabrer est un ami très cher, comme Elton. Quand j’écrivais ‘Homme ordinaire’, ça m’a rappelé un vieux Elton chanson et je l’ai dit Sharon‘Je me demande s’il chanterait dessus?’ Nous avons demandé, et voilà, il a accepté et chante et joue du piano sur la chanson. “

le “Homme ordinaire” l’album sortira le 21 février.



