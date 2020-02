Duff McKagan: le plus grand homme de la Renaissance de Rock

Bien qu’un pivot essentiel dans Guns N ’Roses, Duff McKagan est bien plus que le bassiste de l’un des plus grands groupes de hard rock de tous les temps. Comme le prouve son récent album solo, Tenderness, le musicien originaire de Seattle et habitant à Los Angeles s’est taillé une carrière aux multiples facettes.

Écoutez Tenderness dès maintenant.

La

Premières racines du punk rock

Né le 5 février 1964, McKagan a grandi dans la ville d’Emeraude en écoutant du punk rock et Prince, McKagan a formé son premier groupe, jouant de la basse avec la tenue punk The Vains alors qu’il n’avait que 15 ans. Cependant, les choses ont zigué et zagué juste après. En 1980, il a joué de la batterie pour le groupe pionnier de Seattle The Fastbacks, avant de quitter le navire pour The Fartz, la réponse de Seattle au mouvement hardcore naissant. Le Fartz est devenu plus tard un avertissement de 10 minutes, et McKagan est sorti de derrière la batterie pour prendre le relais de la guitare rythmique, laissant Greg Gilmore (de Mother Love Bone) s’occuper des tâches de batterie.

Aussi belle que la vie était dans le Pacifique Nord-Ouest pour le musicien en herbe, Tinseltown a rapidement appelé et, en 1983, McKagan est parti pour le sud de la Californie. Par un coup de chance, McKagan a répondu à une annonce d’un couple de musiciens en herbe à la recherche d’un bassiste. Ces deux musiciens? Slash et Steven Adler. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Entrer dans la jungle; aller en solo

Avec Slash, Adler, Axl Rose et Izzy Stradlin, McKagan a commencé la domination totale du monde du rock. Guns N ’Roses était – et reste – l’un des groupes les plus emblématiques de tous les temps. Malgré leur importance et la frénésie médiatique qui entoure le groupe, McKagan est resté un créateur dans tous les sens du terme, utilisant son statut de bassiste dans le groupe le plus célèbre du monde pour explorer différentes avenues.

En 1993, au sommet de la popularité de Guns N’Roses, McKagan sort son premier album solo. Bien que GNR subisse des changements sismiques, le bassiste a montré les prouesses de ses premiers jours sur Believe In Me. Avec l’auto-production du disque, avec l’aide de l’ingénieur du son Jim Mitchell, McKagan a également joué tous les instruments, fonctionnant essentiellement comme one-man-band.

Non seulement Believe In Me a-t-il mis en valeur la voix grondante de McKagan et sa marque de hard rock bluesy, mais cela a également prouvé qu’il était l’une des personnes les plus connectées de la musique. Les apparitions des invités étaient nombreuses, allant de ses camarades de groupe GNR à Lenny Kravitz et Jeff Beck, et même Sebastian Bach et son équipe de Skid Row.

Montée des supergroupes

Avec aucun nouveau projet GNR à l’horizon, McKagan s’est associé à Steve Jones de Sex Pistols, John Taylor de Duran Duran, et le batteur de l’époque GNR Matt Sorum en 1995 pour former le premier de plusieurs supergroupes qui définiraient la deuxième phase de sa carrière. Appelé Neurotic Outsiders, le groupe a commencé avec des jam sessions improvisées à la Viper Room sur le Sunset Strip avant de sortir leur album éponyme en 1996.

Après son départ de GNR en août 1997, McKagan est retourné à Seattle, où il a été persuadé de se réunir avec un avertissement de 10 minutes. Le groupe réformé a publié ses débuts en 1998, avec Christopher Blue prenant le relais en tant que chanteur principal; ils ont entamé une brève tournée avant d’appeler à la fin de cet été.

L’année suivante, McKagan a commencé à préparer son prochain projet solo, Beautiful Disease. Il a recruté le batteur de session Abe Laboriel, Jr, ainsi que les guitaristes Michael Barragan et Izzy Stradlin. Mais le timing n’était pas de leur côté: le disque a été mis de côté en raison d’une fusion de labels, le mettant indéfiniment en attente. Du côté positif, certains des musiciens qu’il a recrutés comme groupe de tournée sont devenus le projet parallèle punk Loaded. La composition originale comprenait Barragan (Plexi), Dez Cadena (Black Flag) et Taz Bentley (The Reverend Horton Heat).

Avec Loaded, McKagan a assumé un rôle de leader avec un groupe tournant de musiciens de Black Flag, The Reverend Horton Heat, Green Apple Quick Step et Alien Crime Syndicate. Loaded se dissoudra et se reformera au fil des ans, devenant éventuellement Velvet Revolver, le groupe qui a réuni McKagan avec ses anciens camarades de groupe Slash et Sorum, ainsi que le guitariste Dave Kushner et l’ancien chanteur de Stone Temple Pilots Scott Weiland.

Le groupe très attendu est apparu à un moment où les supergroupes – Audioslave, Temple du chien et Love Battery, pour n’en nommer que quelques-uns – vivaient une renaissance et ont explosé au début des années 00 grâce à leur single “Slither”, gagnant d’un Grammy. Le groupe a finalement disparu en 2007, mais ce ne sera certainement pas la dernière sortie de McKagan en super groupe.

Produit chaud

Dès lors, le multi-instrumentiste est devenu un talent très recherché, jouant avec Alice In Chains pour un passage, suivi par Addiction de Jane, en 2010, et une réunion avec Loaded in between. Entre une réunion unique avec Velvet Revolver et quelques performances complémentaires avec la dernière incarnation de Guns N ‘Roses, et un autre album avec Loaded, McKagan était l’un des gars les plus industrieux du rock.

De retour au studio

Avec autant de projets parallèles et de supergroupes à son actif, il est difficile de trouver un artiste avec lequel McKagan n’a pas travaillé. Il a également été musicien de studio pour Slash, Iggy Pop, Stradlin et Mark Lanegan, ainsi que des artistes à l’extérieur de sa timonerie, comme Macy Gray et Britpoppers Manic Street Preachers.

Lorsqu’il n’était pas déchiqueté sur scène, McKagan a également apprécié une carrière d’écrivain, contribuant régulièrement à Seattle Weekly et ESPN, et même à une rubrique financière pour Playboy Online, intitulée “ Duffonomics ”, ainsi qu’à la rédaction de son autobiographie à succès It’s So Easy (Et Autres mensonges).

Un nouveau chapitre solo

Maintenant, plus de 25 ans après la sortie de ses débuts solo prometteurs, et à la suite d’une tournée de retrouvailles record de GNR, McKagan a sorti son troisième album solo, Tenderness. Produit par Shooter Jennings, l’album s’oriente vers un auteur-compositeur-interprète – loin de ses racines punk.

Pourtant, si vous suivez la carrière de McKagan, son dernier tour ne devrait pas vous surprendre. C’est un artiste qui a résisté aux conventions, barbotant avec différents genres et musiciens alors que d’autres auraient emprunté des voies plus faciles. C’est pourtant Duff McKagan: un artiste intrépide désireux d’explorer de nouvelles voies sonores afin de devenir le meilleur musicien qu’il puisse être.

La tendresse peut être achetée ici.