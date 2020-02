Duffy dévoile une allégation d’agression

Duffy, la chanteuse galloise la plus connue pour son tube de 2008 «Mercy», a évoqué son absence aux yeux du public dans un article Instagram publié aujourd’hui (25 février). “Beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’est arrivé, où ai-je disparu et pourquoi”, a écrit Duffy, en continuant:

La vérité est, et croyez-moi, je vais bien et en sécurité maintenant, j’ai été violée

et drogué et retenu captif pendant quelques jours. Bien sûr, j’ai survécu. le

le rétablissement a pris du temps. Il n’y a aucun moyen léger de le dire. Mais je peux te dire

au cours de la dernière décennie, les milliers et les milliers de jours où je me suis engagé à

voulant à nouveau sentir le soleil dans mon cœur, le soleil fait maintenant

éclat.

Trouvez la note de Duffy ci-dessous. Pitchfork a tenté de tendre la main aux représentants de l’artiste.

Duffy a sorti deux albums, Rockferry en 2008 et Endlessly en 2010. Elle a ensuite sorti le single “Whole Lot of Love” en 2015. Les fans ont spéculé sur le possible retour de Duffy lorsqu’elle a publié “2020” en décembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violences sexuelles et avez besoin de parler, nous vous recommandons ces ressources:

RAINN

https://rainn.org

1-800-656-HOPE (4673)

Ligne de texte de crise

https://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: envoyez «ICI» au 741-741

.