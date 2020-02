Duffy révèle qu’elle a pris sa retraite parce qu’elle a été violée et kidnappée

Vous souvenez-vous qu’en 2008, une femme très talentueuse a fait ses débuts avec un excellent album intitulé Rockferry? Un disque qui se vendrait à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde, deviendrait 7 fois platine au Royaume-Uni et plusieurs fois dans différents pays du monde. Oui, maintenant, beaucoup savent que nous parlons Aimee Anne Duffy, mieux connue sous le nom de Duffy. Ensuite, ils se souviennent sûrement que deux ans plus tard, il lancerait Sans fin et puis, sans explication, une étape de silence absolu commencerait.

Maintenant, dix ans plus tard, le silence est rompu avec des nouvelles déchirantes. Dans un post sur Instagram, Duffy a ouvert avec son cœur et a expliqué que sa retraite était due à un viol et à un enlèvement la laissant sans facultés émotionnelles pour continuer à faire de la musique. Dans cette nouvelle déchirante, Duffy commence par dire qu’il ne sait pas pourquoi c’est le bon moment pour parler et pourquoi il se sent excitant et libérateur.

Vous pouvez seulement imaginer combien de fois j’ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l’écrirais, comment je me sentirais par la suite. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi c’est le bon moment, et ce qui me semble excitant et libérateur pour moi de parler. Je ne peux pas l’expliquer. Beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’est arrivé, où ai-je disparu et pourquoi. Un journaliste m’a contacté, j’ai trouvé un moyen de me joindre et je lui ai tout raconté l’été dernier. Il était gentil et c’était tellement incroyable de pouvoir enfin parler. La vérité est, et s’il vous plaît faites-moi confiance, je vais bien et en sécurité maintenant, j’ai été violée et droguée et maintenue en captivité pendant quelques jours. Bien sûr, j’ai survécu. La reprise a pris du temps. Il n’y a aucun moyen léger de le dire. Mais je peux vous dire au cours de la dernière décennie, des milliers et des milliers de jours que je me suis engagé à vouloir ressentir à nouveau le soleil dans mon cœur, le soleil brille maintenant. Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas choisi d’utiliser ma voix pour exprimer ma douleur? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter du cœur s’il est cassé? Et lentement, cela n’a pas éclaté. Dans les semaines suivantes, je publierai une interview orale. Si vous avez des questions, j’aimerais y répondre, si possible, dans l’entretien parlé. J’ai un amour sacré et une appréciation sincère pour votre gentillesse au fil des ans. Vous étiez amis. Je tiens à vous remercier pour cela x Duffy Veuillez respecter c’est une démarche douce pour moi de faire, pour moi-même, et je ne veux aucune intrusion dans ma famille. Veuillez me soutenir pour faire de cette expérience une expérience positive.

Poursuivant ce qu’il nous dit, Duffy dit qu’un journaliste l’a contactée, a trouvé un moyen de communiquer avec elle et que grâce à sa gentillesse, elle s’est sentie en confiance pour enfin tout dire. Avant de révéler la raison, il nous a dit quelque chose qui, dans un plus petit pourcentage, calmerait la rage et la douleur de ce qui allait arriver. “La vérité est, et s’il vous plaît faites-moi confiance, je vais déjà bien et en sécurité.”

Les années qui suivent ne seront pas faciles pour l’artiste britannique. «La récupération a pris du temps. Il n’y a aucun moyen léger de le dire. Mais je peux vous dire qu’au cours de la dernière décennie, des milliers et des milliers de jours où j’ai promis de vouloir à nouveau ressentir la lumière du soleil dans mon cœur, le soleil brille maintenant ». Concernant le silence musical compréhensible qui résultait de son viol et de son enlèvement, Duffy a déclaré: «Vous demandez-vous pourquoi je n’ai pas choisi d’utiliser ma voix pour exprimer ma douleur? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter du cœur s’il est cassé? “.

“Dans les prochaines semaines, je publierai une interview orale”dit Aimée. «Si vous avez des questions, j’aimerais y répondre, lors de l’entretien oral, si possible. J’ai un amour sacré et une appréciation sincère pour votre gentillesse au fil des ans. Ils étaient amis »Il a fini.