«Duke»: Genesis rallumez-le avec le dixième album studio

Le dixième album studio de Genèse, Duke, est intervenu après la plus longue interruption du groupe entre les sorties de LP. Mais s’ils étaient inquiets de la réponse de leur public, deux ans après… Et puis il y en avait trois…, ils n’auraient pas dû l’être. Duke, sorti le 28 mars 1980, est devenu le plus gros album de Genesis à ce jour et leur premier numéro 1 au Royaume-Uni.

L’album a vu Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford en continuant à explorer le côté plus pop de leur son, notamment sur les tubes de signature «Turn It On Again» et la composition de Collins «Misunderstanding». Mais il y avait encore beaucoup ici pour leur base de fans progressifs.

Cinq des 12 titres de Duke étaient des collaborations de groupe, les créditant tous les trois en tant qu’auteurs, tandis que Banks en a ajouté trois en solo et Rutherford et Collins deux chacun. L’album a été enregistré vers la fin de 1979 aux Polar Studios, la célèbre maison des ABBA son à Stockholm, et produit par Genesis avec David Hentschel.

“Duke témoigne de la force, même en nombre réduit”, écrivait David Fricke dans Rolling Stone en 1980. “Au fur et à mesure que le rock art va,” Turn It On Again “est un rock & roll vibrant avec des claviers, une section rythmique et un chanteur travaillant délibérément à des fins rythmiques croisées. Des exemples typiques du classicisme épique du groupe comme “ Duchesse ”, “ Man of Our Times ”, “ Duke’s Travels ” et “ Duke’s End ” possèdent une urgence rafraîchissante marquée par le claquement de confiance du chanteur-batteur Collins et la brise fraîche et orchestrale de Banks ” armurerie en ivoire. “

Duke a surpassé tous ses prédécesseurs en dépassant les charts britanniques, dans sa première semaine de sortie, détruisant ainsi l’album Tears and Laughter de Johnny Mathis. Il est resté une deuxième semaine et a enregistré huit semaines consécutives dans les cinq premiers, et 30 dans les 75 premiers. Le meilleur précédent du groupe était le sommet n ° 3 atteint par Vendre l’Angleterre à la livre, Un tour de queue et …Et puis ils furent trois… L’album n’a pris que juillet pour devenir platine au Royaume-Uni. Aux États-Unis également, il leur a donné un nouveau record personnel et a été certifié platine en 1988.

