Duo de rêve de Brook & Dinah

C’est le 25 janvier 1960 qu’un duo de rêve fait ses premiers pas. “Bébé (tu as ce qu’il faut)” est entré dans le classement Billboard R&B à cette date pour l’un des nouveaux chanteurs masculins de l’époque et une chanteuse populaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Brook Benton, Dinah WashingtonLa collaboration de la société a atteint le sommet du palmarès le 8 février et resterait au sommet pendant huit semaines.

Depuis Brook & Dinah, il y a eu d’innombrables reprises de la chanson, dont une par Jerry Lee Lewis avec sa sœur Linda Gail Lewis, et une autre plus récemment par Michael Bublé, qui l’a fait sur son album Crazy Love de plusieurs millions de 2009. Mais au début des années 1960, la chanson, écrite par Benton avec Clyde Otis et Murray Stein, était une nouvelle sensation, montrant l’interaction étincelante entre Washington et Benton, 35 ans, six ans son cadet.

Un R&B n ° 1 début février, “Baby (You’ve Got What It Takes)” a également atteint le n ° 5 du compte à rebours pop. Cela venait de leur album The Two Of Us, qui les présentait à la fois ensemble et en solo. En un rien de temps, Benton et Washington étaient de retour dans le classement des singles avec un autre top dix, “ A Rockin ‘Good Way (To Mess Around And Fall In Love)’ ‘, malheureusement, dans les trois ans, Dinah est décédée après une surdosage d’alcool et de pilules.

Le charmeur d’âmes à voix douce Benton avait fait sa première impression modeste sur les cartes nationales en 1958 avec “ A Million Miles From Nowhere ”, mais a frappé le grand coup l’année suivante avec l’un de ses points de repère en carrière, “ C’est juste une question de temps Washington est devenu célèbre en chantant avec le groupe de Lionel Hampton de 1943 à 1945, puis a eu des succès dans la première moitié des années 1950, alors qu’elle était connue comme la reine des juke-box, comme ‘I Wanna Be Loved’ et ‘Teach Me Tonight. »En 1959, elle a atteint le top 10 américain avec sa version de« What A Diff’rence A Day Makes ».

«Baby (You’ve Got What It Takes)» figure sur l’album original de Brook Benton / Dinah Washington The Two Of Us, qui peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Dinah Washington Best Of d’uDiscover.