«Dust My Broom»: les origines du Blues Classic

Essayer de se rappeler où vous avez entendu pour la première fois le riff de blues électrique par excellence qui ouvre «Dust My Broom» est difficile. Il s’agit peut-être de la version du début des années 50 d’Elmore James ou de l’offre de Fleetwood Mac de la fin des années 60. Certains se souviennent peut-être d’un groupe de blues inconnu dans un club qu’ils ont visité dans leur jeunesse, certains savent que ses véritables origines remontent aux années 30 avec Robert Johnson, ou est-ce?

Début décembre 1933, Roosevelt Sykes accompagnait Carl Rafferty, un homme dont nous ne savons absolument rien, sur «Mr Carl’s Blues». Ce que nous savons, c’est que cette session a été importante dans l’histoire des Bleus. «Mr Carl’s Blues» contient les répliques immortelles: «Je crois, je crois que je vais épousseter mon balai. Et après avoir épousseté mon balai, n’importe qui peut avoir ma chambre ».

De nombreuses années plus tard, comme l’historien disséqué Robert JohnsonPour comprendre ses influences, on supposait généralement qu’il avait basé «I Believe I’ll Dust My Broom» sur «Sagefield Woman Blues» de Kokomo Arnold. La chanson de Kokomo a des mots similaires à «M. Carl’s Blues ’mais a été enregistré une dizaine de mois après les efforts de Rafferty. En vérité, il se peut que nous ne sachions jamais qui “l’a fait en premier”, mais des preuves enregistrées indiquent que M. Carl Rafferty accompagné de M. Roosevelt Sykes.

À l’époque, les interprètes échangeaient des chansons, entendaient d’autres chanter et soulevaient ce qui allait des morceaux d’une chanson à l’intégralité sans penser au droit d’auteur – un concept peu reconnu comme important. Les bleus ont une tradition orale, ce qui signifie que tout cela s’est produit comme un processus naturel.

Ce sont des enregistrements de chansons de blues qui sont nos marqueurs historiques qui signifient quand quelque chose a été fait en premier, mais cela ne signifie pas que l’interprète qui l’a enregistrée était l’auteur d’une chanson, tout ce que cela prouve, c’est qui c’était celle qui l’a enregistrée en premier – comme souvent car ce n’était pas une question de chance car les maisons de disques se sont rendues dans les villes des États du Sud à la recherche d’artistes pour enregistrer sur leurs studios mobiles.

Il existe plusieurs écoles de pensée quant à la signification de «Dust My Broom». Cela peut concerner le nettoyage d’une chambre louée avant votre départ, les nuances du musicien itinérant ou c’est tout simplement une référence sexuelle. Le chanteur, Son Thomas, a déclaré: “C’était un vieil homme de campagne pour dire à tout le monde, sauf aux personnes que l’homme ne voulait pas dire, qu’il s’enfuyait.”

En 1951, Elmore James a enregistré ce qui, pour beaucoup, est la version définitive de la chanson. Le sien est sorti sur une trompette 146 avec Elmore, présenté comme Elmo James, d’un côté et Bo Bo Thomas chantant Catfish Blues de l’autre. Le disque fait le numéro 9 dans les charts R&B en avril 1952. En 1955, James réenregistre «Dust My Broom» sous le titre «Dust My Blues» avec des changements mineurs de paroles et un réarrangement des couplets. Crédité à Johnson, arrangé Elmore James & Bihari (Bihari est l’un des deux frères qui possédaient le label Modern. James a enregistré pour les filiales de Modern, Flair et Meteor).

En 1968, le Fleetwood Mac original avec Peter Green a enregistré leur version pour leur album ‘Mr. Formidable’. Il contient d’autres variations lyriques. Comme beaucoup des versions ultérieures qui ont été enregistrées et chantées en direct, elles ont souvent mélangé «Dust My Broom» avec «Dust My Blues». Nous avons rassemblé un certain nombre de versions de Dust My Broom de toute une collection de différents artistes de blues, de Howlin ’Wolf et Muddy Waters à Albert King et une fabuleuse dame qui chante le‘ balai ’.

Suivez la playlist Dust My Broom pour entendre chaque itération de ce classique du blues.

La