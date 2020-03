Le dvsn de Toronto a partagé la date de sortie de son nouvel album: A Muse in Her Feelings sortira le 17 avril via OVO Sound. Ils ont également sorti un nouveau single “Between Us”, qui présente Snoh ​​Aalegra. Découvrez-le ci-dessous.

A Muse in Her Feelings est le troisième album de dvsn, après Morning After de 2017. Le disque comprend “A Muse” de janvier ainsi que “Miss Me?” De 2019 et «No Cryin» (avec Future).

Snoh Aalegra a publié son dernier album – Ugh, ça se sent à nouveau en août 2019.

.