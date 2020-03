Earl Sweatshirt saute sur Drakeo the Ruler et le nouveau «Ion Rap Beef (Remix)» de 03 Greedo: Écoutez

Earl Sweatshirt a sauté sur un nouveau remix de “Ion Rap Beef”, une chanson de 2018 des rappeurs de Los Angeles Drakeo the Ruler et 03 Greedo. L’original a également été récemment inclus dans la compilation Free Drakeo. Écoutez «Ion Rap Beef (Remix)» ci-dessous.

Drakeo a partagé un certain nombre de nouveaux remixes cette année: il a sorti de nouvelles versions de “Ion Know Nothin” de Cold Devil (avec ALLBLACK et G Perico), “Out the Slums” (avec Danny Brown), “Backseat Bandit” (avec IAMSU! ) et «Pippy Longstocking» (avec 1TakeJay).

Drakeo attend son procès pour complot de gangs criminels et coups de feu tirés d’un véhicule à moteur, suite à un incident de 2016 qui a fait un homme de 24 ans mort. La date du procès a été reportée indéfiniment en raison de l’épidémie de COVID-19, selon le journaliste Jeff Weiss. L’année dernière, Drakeo a été acquitté de meurtre, tentative de meurtre et complot en vue d’assassiner.

