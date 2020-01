Échantillon de Green Day «Total Asshole» Gary Glitter sur New Song, Donate Royalties

Green Day a partagé une nouvelle chanson de leur prochain album Father of All …. Elle s’appelle “Oh Yeah !,” et vous pouvez l’entendre ci-dessous.

Dans la description YouTube du clip, le groupe a révélé qu’il avait échantillonné la version de Joan Jett de la chanson de Gary Glitter «Do You Wanna Touch Me? (Oh ouais) »pour la nouvelle chanson. “L’un des auteurs de cette chanson est un connard total, donc nous reversons nos redevances de cette chanson à IJM et RAINN”, ont-ils écrit.

«Oh ouais!» Est la troisième chanson de Father of All … après la chanson-titre et «Fire, Ready, Aim», qui est arrivée dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la LNH. Le record, qui sort le 7 février, fait suite à Revolution Radio de 2016.

Plus tard cette année, Green Day part pour The Hella Mega Tour avec Fall Out Boy et Weezer.

