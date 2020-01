Écoutez 2 Chainz et la nouvelle chanson de Future «Dead Man Walking»

2 Chainz et Future se sont associés pour créer un tout nouveau morceau intitulé «Dead Man Walking». Découvrez-le ci-dessous.

Future et 2 Chainz ont collaboré à plusieurs reprises dans le passé, y compris sur le morceau de 2016 de 2 Chainz «Doors Open», le single de Future avec Drake de cette année «100it Racks», et plus encore.

Future a récemment fait équipe avec Drake pour leur morceau commun «Life Is Good», qui est arrivé avec son propre clip musical maladroit dans lequel Drake et Future ont réalisé un certain nombre d’emplois «normaux»: en tant qu’ordures ménagères, chefs, informaticiens, etc. .

