Écoutez “ Atomized ” du prochain album éponyme de GoGo Penguin

Le trio instrumental de pointe GoGo Penguin de Manchester, en Angleterre, a sorti aujourd’hui (6) «Atomized» et a annoncé son nouvel album éponyme, à suivre le 1er mai. Il fait suite à leur EP vinyle de 10 pouces Ocean In A Drop: Music For A Film, sorti seulement en octobre dernier.

La formation de Chris Illingworth (piano), Rob Turner (batterie) et Nick Blacka (basse) a continué de fusionner les influences jazz, classique et électronique depuis 2013, lorsque les trois pièces se sont réunies. “Dans le passé, nous devions entrer en studio et terminer l’album en trois jours”, explique Turner.

«Cette fois, nous avons eu six mois d’écriture et deux semaines d’enregistrement, donc tout le monde a eu beaucoup plus de temps pour contribuer à chaque morceau. Il y avait plus d’expérimentation, d’essayer des choses et souvent de les jeter.

“En conséquence, l’album est plus sophistiqué”, poursuit-il. «Nous avons eu des vies assez simples dans le passé. Nous étions plus jeunes, donc il n’y avait pas tellement de drame, et il n’y avait pas eu autant d’événements importants dans nos vies qui ont alimenté la musique.

«Cette fois, il y a beaucoup plus à faire face à la réalité de vieillir, de faire face à la mortalité et de regarder les gens qui vous tiennent à cœur être très près de la mort. En même temps, Chris est devenu papa. Plus vous vivez longtemps, plus votre réalité devient compliquée, alors nous avons senti que notre musique devait refléter cela. »

GoGo Penguin a également confirmé une nouvelle tournée de 10 dates au Royaume-Uni, qui ouvrira plus tard ce mois-ci (20 mars) à Gateshead. Les deux derniers spectacles auront lieu à l’Albert Hall dans leur ville natale de Manchester le 21 avril et la nuit suivante dans le vaste environnement de la Brixton Academy de Londres. Ils ont également des dates européennes et un itinéraire nord-américain suit en juin.

“Nous monterons sur une scène de festival et tout le monde dansera”, explique Illingworth. «Il y aura des gens qui sont fous sur quoi que ce soit, puis des gens qui sont là avec leur famille qui dansent avec un petit enfant – les vieux et tout le monde entre les deux, et nous jouerons quelque chose où il y a de la distorsion la basse donc ça sonne comme un synthé, ou les rythmes house de Rob… pour être honnête, c’est la chose qui compte pour nous. En ce qui nous concerne, les gens peuvent l’appeler comme bon leur semble. »

