Écoutez Blossoms et Miles Kane coverear “The Less I Know The Better” par Tame Impala

Depuis le début de la quarantaine des coronavirus de nombreux musiciens se sont chargés d’enregistrer et de partager des vidéos pour égayer la journée de leurs fans. Et sans aucun doute, l’un des groupes qui l’a fait constamment et de manière créative a été Fleursqui pendant des semaines Ils ont partagé plusieurs versions musicales qu’ils ont jouées avec chacun des membres jouant de leur maison respective.

Et ces dernières semaines, le groupe dirigé par Tom Ogden nous a donné des versions de leurs propres chansons de Blossoms mais aussi d’autres De superbes reprises d’autres artistes comme The Beatles et Frank Ocean. Il semble maintenant que le Tame Impala, bien Blossoms a partagé une reprise de la chanson “The Less I Know The Better” où ils ont collaboré avec rien de plus et rien de moins que Miles Kane. Hé!

Grâce à son compte Twitter, Blossoms a publié la version qu’ils ont faite avec Kane pour la chanson appartenant à l’album Courants (2015) et qui est devenu l’un des succès les plus reconnus de Kevin Parker dans sa carrière musicale en tant que Tame Impala, et où il nous raconte un triangle amoureux qui fait souffrir le protagoniste de la chanson.

Nous vous laissons la pochette pour écouter:

Le moins que je connais le meilleur @tameimpala cover – Blossoms & @MilesKaneMusic in Isolation! Xxx pic.twitter.com/xQ9kM86SR1 – B L O S S O M S (@BlossomsBand) 25 avril 2020

Bien que la voix de Tom Ogden et Miles Kane n’est pas aussi particulier que celui de Kevin ParkerNous devons admettre qu’il s’agit d’une bonne reprise de Blossoms et de l’auteur-compositeur-interprète anglais.

Et au-delà, cela nous aide à diminuer un peu l’envie de voir Parker au Mexique, qui se produira le 10 septembre au Foro Sol de Mexico, la nouvelle date obtenue après que Tame Impala a dû reprogrammer ses concerts dans notre pays en raison de la pandémie de coronavirus.