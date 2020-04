Écoutez des membres de Foo Fighters, Biffy Clyro et plus de reprises comme celles-ci pour la charité

le BBC a réuni certains des artistes les plus grands et les plus respectés du Royaume-Uni et du monde entier pour le “Live Lounge” le plus ambitieux de son histoire, à l’appui de l’effort mondial pour rester en sécurité et rester à la maison pendant la crise des coronavirus.

Sorti aujourd’hui (jeudi 23 avril), le “Stay Home Live Lounge” voit certaines des plus grandes stars de l’industrie musicale – y compris FOO FIGHTERS” Dave Grohl et Taylor Hawkins, ainsi que des membres de BIFFY CLYRO et SANG ROYAL – collaborer sur une couverture de FOO FIGHTERS” “Des moments comme ceux-ci” pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives, la vidéo qui l’accompagne sera présentée en exclusivité mondiale BBC Onec’est “La grande nuit”.

le “Stay Home Live Lounge” a été enregistré et filmé par des artistes de leurs propres maisons, et produit par Grammy– et Ivor Novello producteur primé Fraser T. Smith. Forgeron est réputé pour son travail avec Stormzy, Adele, Dave et bien d’autres, et compte sept singles n ° 1 au Royaume-Uni et 18 albums n ° 1 parmi ses réalisations.

le “Stay Home Live Lounge” a été diffusé pour la première fois sur Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Musique et Réseau asiatique jeudi, ainsi que sur demande le BBC Sounds. La vidéo d’accompagnement sera diffusée pendant “La grande nuit” sur BBC One ce soir-là et sera disponible pour regarder plus tard Radio 1c’est iPlayer et Youtube canaux.

le BBC a également sorti la chanson en single, avec des bénéfices nets au Royaume-Uni à combiner avec tous les fonds collectés par “La grande nuit”. Ces fonds seront répartis également entre BBC Children in Need et Comic Relief fournir un soutien essentiel aux personnes vulnérables de tous âges et de tous horizons au Royaume-Uni qui seront considérablement touchées par la crise du COVID-19. Les bénéfices nets internationaux iront vers le OMSCOVID-19-Solidarity Response Fund.

BBC Radio 1c’est “Live Lounge” a longtemps été une destination incontournable pour les artistes, offrant une plate-forme mondialement reconnue pour des performances live intimes et une créativité saisissante. Le format permet aux fans de musique de voir et d’entendre leurs artistes préférés effectuer des interprétations dépouillées de leurs plus grands morceaux, ainsi que des couvertures exclusives.

Dua Lipa dit: “Je suis tellement fier que nous ayons pu nous réunir pour enregistrer ce morceau et j’ai hâte que tout le monde l’entende. Je pense à tout le monde dans le monde en ces temps difficiles. Je vous aime tous.”

Ellie Goulding dit: “Je suis honoré de rejoindre une si grande équipe pour le «Des moments comme ceux-ci: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge» spécial. Plus que jamais, il est important de se souvenir du rôle précieux que nous avons chacun à jouer pour nous apporter espoir, courage et force. J’espère que cette piste apporte du réconfort dans une période aussi difficile. »

Fraser T Smith dit: “C’est humiliant d’avoir été invité à produire ce single étonnant, en prenant le FOO FIGHTERS«classique «Des moments comme ceux-ci» avec le Radio 1 ‘Live Lounge’ équipe et l’incroyable collectif d’artistes qui se sont réunis pour enregistrer tout en étant isolés. Notre vision était de créer une version à la maison en utilisant des téléphones, des pots, des casseroles et des guitares acoustiques qui honoreraient l’éclat et l’honnêteté des artistes et de la chanson, plutôt que la ruse d’un studio d’enregistrement coûteux. Nous avons essayé de rendre ce single d’une manière totalement différente artistiquement, pertinente pour aujourd’hui. Les paroles résonnent particulièrement avec nous tous en cette période difficile, et j’espère sincèrement que l’argent récolté pourra aider à la détresse de la bataille unifiée contre COVID-19 dans le monde entier. “

Clara Amfo dit: “Le «Live Lounge» est tellement aimé de Radio 1les auditeurs et je suis tellement heureux qu’il soit utilisé de manière à améliorer l’humeur des gens et à collecter des fonds pour ceux touchés par COVID-19. La musique est un cadeau et nous sommes très reconnaissants FOO FIGHTERS pour cette chanson et à tous les artistes pour leur implication et leurs interprétations. Téléchargez pour aider, chanter et rester en sécurité. “

Chris Price, chef de musique pour Radio 1, dit: “Merci à Fraser T Smith, FOO FIGHTERS et tous les artistes qui ont investi leur énergie dans cette extraordinaire collaboration. «Des moments comme ceux-ci: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge» envoie un message simple au monde – que le pouvoir de la musique et de la créativité humaine peut surmonter des obstacles apparemment insurmontables pour créer un sentiment de communauté, de solidarité et de détermination, même lorsque nous sommes séparés. “

Tous les bénéfices nets provenant des ventes ou des téléchargements du single au Royaume-Uni seront reversés à deux organisations caritatives. 50% des dons seront versés à Comic Relief qui est le nom commercial de Projets caritatifs (organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, organisme de bienfaisance numéro 326568 et en Écosse, organisme de bienfaisance numéro SC039730) et 50% des dons seront versés à BBC Children in Need (organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, numéro de bienfaisance 802052 et en Écosse, numéro de bienfaisance SC039557). La grande nuit en appel est une initiative conjointe entre Comic Relief et BBC Children in Need.