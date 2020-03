Écoutez Drake’s When To Say When And Chicago Freestyle

Drake a surpris les fans en lâchant deux nouvelles chansons – «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle». La nouvelle musique est le premier nouveau matériel solo du rappeur de Toronto depuis qu’il a partagé la «guerre» de freestyle la veille de Noël l’année dernière.

‘When To Say When’ échantillonne la même chanson que celle utilisée sur le morceau de Jay-Z ‘Song Cry’, et la nouvelle double vidéo a été filmée dans le quartier natal du rappeur Marcy à Brooklyn. “Chicago Freestyle”, quant à lui, voit Drake rendre hommage à sa superstar du rap Eminem. Vous pouvez écouter les deux morceaux ci-dessous.

Les nouvelles chansons précèdent un nouvel album que Drake a promis en 2020. Drake a confirmé qu’il avait commencé à travailler sur son prochain album en avril, en disant à la foule lors d’un spectacle à Londres qu’il avait l’intention de retourner en ville avec de nouveaux éléments 2020.

“Je vais retourner à la crèche et essayer de terminer cet album pour que nous puissions arriver en 2020”, a-t-il ajouté lors d’une apparition aux côtés de DaBaby pour une apparition surprise lors d’un récent spectacle à Toronto.

Le prochain album de Drake sera le suivant Scorpion, sorti en juin 2018, par Cash Money Records, Republic Records et Young Money Entertainment. Dans son premier jour de sortie, Scorpion bat le record mondial d’un jour de Spotify pour les flux d’albums avec 132,45 millions de flux. Il a également battu le record d’une journée d’Apple Music avec 170 millions de flux, battant le record de Drake avec More Life.

Scorpion a été nominé pour l’album de l’année aux Grammy Awards 2019, avec «God’s Plan» en nomination pour le disque de l’année et la chanson de l’année; il a remporté le prix de la meilleure chanson rap. De plus, ‘Nice for What’ a été nominé pour la meilleure performance rap. L’album a remporté le Top Billboard 200 Album aux Billboard Music Awards 2019.

En janvier, Drake a partagé une nouvelle piste surprise, «Desires», avec le collaborateur régulier Future, qui est arrivé quelques semaines seulement après que le duo s’est associé à «Life Is Good». Drake a alerté les fans de la chanson en partageant un lien vers celle-ci via son Instagram.

Écoutez le meilleur de Drake sur Apple Music et Spotify.