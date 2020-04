Écoutez Florence + le nouveau morceau de The Machine, Light Of Love

Du milieu du verrouillage dans le sud de Londres, Florence Welch a émis la chanson inédite «Light Of Love». Initialement enregistré pour Florence + the Machine’s album le plus récent High As Hope, c’est un baume sonique apaisant pour aider à guérir les esprits anxieux et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Welch a déclaré à propos du titre: «’Light Of Love’ n’a jamais enregistré le disque mais j’ai pensé que ce serait bien de le partager avec les fans en cette période d’incertitude, et cela pourrait être un bon moyen de sensibiliser la société Intensive Care Society COVID -19 Fonds. Et pour montrer mon amour, mon respect et mon admiration à tous ceux qui travaillent en première ligne de cette crise.

“La chanson parle du monde qui vient à vous si vite et vous avez l’impression de ne pas y survivre, mais en témoignant du monde tel qu’il est, c’est vraiment le seul endroit où vous pouvez être au service. J’ai trouvé tellement de façons de m’engourdir, de me cacher du monde, et bien que se réveiller a été douloureux, il n’a jamais été aussi important de ne pas détourner le regard, de garder le cœur ouvert même si ça fait mal et de trouver des moyens de continuez à vous présenter pour les personnes qui ont besoin de vous. Même à distance. “

Florence Welch fera don de tous ses revenus de «Light Of Love» au fonds Covid-19 de la société de soins intensifs et invite les fans à faire un don s’ils sont en mesure de le faire.

Société de soins intensifs est un organisme de bienfaisance qui soutient les incroyables médecins, infirmières et professionnels de la santé intensifs qui soignent et soignent les patients les plus malades, qui se mettent en danger tout en travaillant sous une pression immense. Cette organisation utilise tous les dons pour financer le soutien en santé mentale pour les professionnels, les patients et les proches touchés par Covid 19, y compris la distribution de colis de bien-être, de nourriture et de produits essentiels pour le moral aux unités de soins intensifs, et pour fournir un soutien aux patients qui survivent et pour parents de ceux qui ont perdu la vie.

