Écoutez ici les cinq nouveaux morceaux que Four Tet vient de sortir!

Apparemment, une autre victime de l’enfermement est le musicien et producteur d’électronique Four Tet. Malgré le fait qu’en mars dernier, il ait sorti son dixième album studio Sixteen Oceans, il est revenu aujourd’hui avec de la nouvelle musique. Plus précisément avec cinq nouvelles pistes qu’il a téléchargées sur son compte SoundCloud. L’un d’eux comprend un remix de «Lose My Breath» de L’enfant du destin.

Le premier morceau révélé dans le pack est “Lose My Breath” de Destiny’s Child. Ce remix de Kieran Hebden était déjà apparu vers 2018 dans un mix Esssential qu’il avait réalisé pour la BBC. Mais après cela, il y a plusieurs nouvelles surprises pour tous ses fans.

Là, nous pouvons trouver une chanson intitulée “My Money’s Gone” qui utilise un échantillon de “On & On”, une chanson de “Queen of Neo Soul” Erykha Badu. De plus, cette généreuse révélation SoundCloud comprend une version 127 BPM de la chanson “Angel Echoes” de There is Love in You et d’autres titres intitulés “128 Oceans” et “Filter drums 123”. Ce dernier étant complètement nouveau.

Pour tous les fans de Four Tet et mix, vous devez savoir que le producteur a mis ces morceaux en mode téléchargeable pour que vous puissiez les apporter à votre logiciel préféré et commencer à donner une saveur à ces rythmes électroniques.

Grâce à leur dernier album Sixteen Oceans, Four Tet a réussi à placer 8 albums sur un total de 10 dans le top 100 du UK Album Chart. Dont les huit derniers ont été consécutifs. Maintenant, il est temps d’écouter ces nouvelles productions de Kieran Hebden et de changer un peu les rythmes de la semaine: