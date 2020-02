Écoutez John Dolmayan et Serj Tankian de System Of A Down pour «Starman» de David Bowie

John Dolmayan, le batteur de Prix ​​Grammylauréat, quatuor multiplatin de Los Angeles SYSTEM OF A DOWN, a publié “Homme d’étoiles”, un rendu haute tension de David Bowieest le coup de 1972. La chanson, qui présente SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian, marque le deuxième single de Dolmayanc’est “Ces hommes gris” album.

Le LP de huit pistes, prévu pour le vendredi 28 février, est une collection éclectique de chansons repensées Dolmayan a été inspiré par de nombreux trajets entre Los Angeles et Las Vegas. “Ces hommes gris” propose des artistes invités spéciaux supplémentaires, y compris AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Shadows et RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello, avec une grande partie de l’album enregistré à Dave Grohlc’est Studio 606.

“Pendant que je conduisais, je mettais la radio satellite et écoutais ce qui se passait”, explique Dolmayan. “Souvent, j’entendais quelque chose et je me demandais comment je jouerais ou arrangerais ça. En fait, j’ai commencé à faire une liste d’environ 30 chansons que je pourrais couvrir un jour. Je viens de m’inspirer de la conduite dans le désert et d’écouter de la musique. SYSTÈME Je ne faisais pas de musique à l’époque, mais j’avais besoin d’un débouché pour mon énergie artistique. J’ai donc réduit la liste et j’ai contacté des artistes avec lesquels je voulais travailler. “

Tout au long de l’album, il y a des hors concours, y compris des interprétations puissantes de chansons notables telles que le premier single, “Esprit de rue”, Une couverture vivante de la RADIOHEAD catalogue qui catapulte la chanson dans une nouvelle dimension avec M. Shadows au chant et un solo de guitare torride de Morello. Jon Blistein de Pierre roulante c’est noté: “DolmayanLa couverture elle-même est une transformation complète de ‘Esprit de rue’, ce qui en fait un rocker d’arène plus grand que nature qui conserve toujours le même pathos que l’original. La piste se termine avec le bourdonnement délirant de Morellola guitare. “

Parmi les autres morceaux qui pénètrent dans un nouveau territoire sonore, citons TÊTES PARLANTES” “Route vers nulle part”, sur lequel DolmayanLa commande du tambour est également liée à Tankian.

Sur une période de cinq ans, Dolmayan soigneusement assemblé ce qui allait devenir “Ces hommes gris”, rejoint par James Hazley à la guitare, Tom Coppossela à la basse et Danny Shouman sur les clés pour la majeure partie du projet. Choisir huit classiques divers du canon de la musique populaire, Dolmayan enregistré ses parties à Studio 606 et cordes personnellement arrangées à Jouets des masses.

Produit par Dolmayan avec Hazley, Le titre de “Ces hommes gris”, A été donné naissance à des conversations avec un ami proche, un ancien marine américaine S.E.A.L.

“Un de mes amis est un ancien Navy S.E.A.L., et il restait chez moi quand je faisais l’album,” Dolmayan dit. “C’est un gars très introspectif et une très bonne personne. Nous aurions ces longues conversations. Il m’a dit que SEAL essayait toujours d’être indescriptible. Vous ne les remarqueriez jamais dans une pièce. En d’autres termes, c’étaient des” hommes gris “. ” Il a dit: “Ils sont un peu invisibles – comme un batteur.” Nous pensions que ce serait un excellent titre, car beaucoup de gens ne remarquent pas nécessairement le batteur, sauf en cas d’erreur. “

“Ces hommes gris” liste des pistes:

01. Pendu (MADONE)



02. esprit de rue (RADIOHEAD)



03. Beaux voleurs (AFI)



04. Route vers nulle part (TÊTES PARLANTES)



05. Rock Bottom (EMINEM)



06. Fuyez (DEL SHANNON)



07. Homme d’étoiles (DAVID BOWIE)



08. Ce que tu sais (CINÉMA À DEUX PORTES)



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).