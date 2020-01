Écoutez la chanson Avenged Sevenfold inédite “ Set Me Free ”

AVENGED SEVENFOLD a partagé une chanson inédite intitulée “Me libérer”. La piste, qui a été initialement enregistrée pour 2013 “Salut au roi” album, sera inclus dans la version streaming de “Diamants à l’état brut”, qui arrive le 7 février.

Sorti en 2008, “Vivre dans la LBC & Diamonds In The Rough” était AVENGED SEVENFOLDest le premier DVD live et album de compilation. Le DVD présentait le spectacle du groupe le 10 avril 2008 à Long Beach Arena en tête d’affiche du Rockstar Taste Of Chaos tournée, alors que le CD contenait des faces B inédites qui ont été enregistrées lors de la réalisation de l’album éponyme du groupe en 2007, ainsi que des pochettes et d’autres documents inédits.

AVENGED SEVENFOLD gardé un profil bas en 2019 et ne reprendra la route que plus tard cette année. Une ampoule de sang sur le chanteur M. ShadowsLes cordes vocales de ‘ont forcé le groupe à annuler une tournée d’été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

En septembre 2018, AVENGED SEVENFOLD a publié une nouvelle chanson intitulée “Chapelier Fou”. La piste a été enregistrée pour le “Call Of Duty: Black Ops 4” jeu vidéo et a été inclus sur AVENGED SEVENFOLD‘s “Black Reign” EP. L’effort contenait les quatre chansons que le groupe a écrites et enregistrées pour le “Call of Duty Black Ops” la franchise.

AVENGED SEVENFOLDdernier album de, “La scène”, a été sorti avec surprise en octobre 2016. La sortie du disque, annoncée le soir de sa mise en vente, a généré les ventes les plus AVENGED SEVENFOLD album en 11 ans. Il s’est vendu à 76 000 exemplaires au cours de sa première semaine, dont 73 000 exemplaires physiques.

“La scène”, AVENGEDfait ses débuts pour Capitole, a vendu moins de la moitié d’exemplaires au cours de sa première semaine que les deux précédents efforts du groupe, 2010 “Cauchemar” et “Salut au roi”.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).