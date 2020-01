Écoutez la chanson inédite de David Bowie “I Can’t Read ’97”

Le coffre secret de David Bowie s’est ouvert une fois de plus. Bien que la légende de la musique, du cinéma et de la mode soit partie en 2016, à ce jour, les œuvres qu’il a réalisées au cours de sa vie continuent d’apparaître. Parlophone Records continue de sortir des chansons d’un nouvel EP intitulé Is It Any Wonder?, Et aujourd’hui, ils nous surprennent avec la nouvelle chanson «I Can’t Read ’97».

Est-ce une merveille? Il se compose de six chansons inédites qui sortent chaque semaine. “Je ne peux pas lire ’97” arrive juste après la version non publiée de «L’homme qui a vendu le monde». Cette version, largement connue pour la couverture réalisée par Nirvana, a été extraite de la session ChangesNowBowie, enregistrée en novembre 1996, puis diffusée sur la BBC le 8 janvier 1997.

La version originale de “Je ne peux pas lire” est apparue sur le premier album éponyme du super-groupe éphémère Tin Machine en 1989. Mais Bowie a réenregistré la chanson pendant la phase de mixage de son LP Earthling de 1997. En raison de problèmes d’espace, il a dû être coupé de l’album à la dernière minute pour être remplacé par «The Last Thing You Should Do».

“Je ne peux pas lire ’97” est venu avec une vidéo très intéressante qui joue avec la perspective personnelle des visages et leurs reflets. Il a été réalisé par Tim Pope lors d’essais à Hartford, Connecticut, en janvier 1997.

Les paroles de «I Can’t Read ’97» ont été écrites et produites par David Bowie et Reeves Gabrels. Il a été enregistré et mixé dans Right Track Recording à New York et comprend Gail Ann Dorsey à la basse et au chant, Mike Garson au piano et Gabrels à la guitare et au chant.

Pour cette chanson, il existe une autre version alternative, une avec des accords mineurs et un son plus sombre pour le refrain qui a été fait pour le film d’Ang Lee, The Ice Storm. La version complète est apparue dans un single en 1998, tandis qu’une édition est apparue sur la bande originale de l’album en 1997, toutes deux publiées par VelVel Records. Découvrez la version préférée de Bowie de cette chanson ici: