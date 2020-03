Écoutez la chanson-titre de Kip Moore dans le prochain album «Wild World»

Kip Moore a annoncé l’apparition le 29 mai de son très attendu quatrième album studio Monde sauvage. En avant-première, il a sorti la chanson titre, disponible à l’écoute maintenant.

L’album est la suite de Slowheart de 2017, qui a suivi ses prédécesseurs (ses débuts en platine, Up All Night 2012 et Wild Ones de 2015) dans les trois premiers du palmarès country de Billboard. Les trois sorties ont également fait le top dix de sa liste tous genres.

Moore a co-écrit tout sauf un morceau sur Wild World, qui reflète sa recherche de lieu et de but en termes profondément personnels. L’artiste a également coproduit l’ensemble, avec l’aide de David Garcia, Luke Dick et Blair Daly sur certaines pistes. L’album de 13 pistes a été enregistré en direct avec un groupe complet. “Nous voulions que ce soit plus en face de vous”, dit-il. “Plus terreux, plus analogique.”

L’ouverture «Janie Blu» définit le modèle sonore et créatif, écrit sur une fille qui a «toujours été spéciale, mais qui se tenait souvent à sa manière». «Southpaw» est décrit comme «un manifeste à bascule grunge pour les fièrement déconnectés». Les autres titres incluent le calmant «More Than Enough» et l’hymne «Fire And Flame» et «Red White Blue Jean American Dream».

“Je sais que c’est un moment troublant pour beaucoup de gens en ce moment”, dit Moore, “et donc j’espère que cette musique peut apporter la paix à une seule personne. J’essaie de faire de la musique qui atteint les gens dans un sens pur – quelque chose qui est léger et facile à transporter avec vous, mais 1000 livres de poids en même temps, et je pense que Wild World n’est qu’une représentation de ce que je vois.

«La vie est une course folle et sauvage», conclut-il. “Mais cela peut être si simple si nous recherchons les bonnes choses, et je pense que c’est plus important que jamais en ce moment.”

L’album Wild World sort le 29 mai. Pré-commandez-le ici.

