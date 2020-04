Écoutez la couverture de Jeff Beck et Johnny Depp sur l’isolement de John Lennon

Le guitariste légendaire et double intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, Jeff Beck, l’un des grands collaborateurs de l’histoire de la musique, a une fois de plus trouvé un co-conspirateur inattendu à Johnny Depp. Les âmes sœurs musicales travaillent depuis quelques années en coulisses sur de nouvelles musiques et ont sorti leur premier single en duo, une ré-imagination de John Lennon piste classique «Isolation», qui est désormais disponible sur tous les services de streaming et de téléchargement numérique.

‘Isolation’ trouve Beck sous une forme classique à la guitare avec Depp au chant, rejoint par des collaborateurs de longue date de Beck, Vinnie Colaiuta à la batterie et Rhonda Smith à la basse. Le groupe a d’abord interprété le morceau en direct chez Eric Clapton Festival de guitare Crossroads septembre dernier au Texas.

«Johnny et moi travaillons ensemble depuis un certain temps sur la musique et nous avons enregistré ce morceau pendant notre séjour en studio l’année dernière. Nous ne nous attendions pas à le publier si tôt, mais étant donné toutes les journées difficiles et le véritable «isolement» que les gens traversent en ces temps difficiles, nous avons décidé que le moment était peut-être le bon moment pour tout vous entendre », explique Beck.

“Vous entendrez davantage Johnny et moi dans un petit moment, mais d’ici là, nous espérons que vous trouverez un peu de réconfort et de solidarité dans notre vision de ce classique de Lennon.”

Johnny Depp ajoute: «Jeff Beck et moi avons enregistré cette chanson« Isolation »l’année dernière, comme notre interprétation d’une belle mélodie de John Lennon. Poésie de Lennon – «Nous avons peur de tout le monde. Peur du soleil! »- semblait à Jeff et moi particulièrement profond en ce moment, cette chanson sur l’isolement, la peur et les risques existentiels pour notre monde. Nous voulions donc vous le donner, et nous espérons que cela vous aidera à donner un sens au moment ou vous aidera simplement à passer le temps alors que nous endurons l’isolement ensemble. »

Beck est universellement reconnu comme l’un des guitaristes les plus talentueux et les plus importants du monde et a joué aux côtés des plus grands artistes du rock, du blues et du jazz. Au cours de sa brillante carrière musicale de plus de 50 ans, il a remporté huit Grammy Awards incroyables, a été classé par Rolling Stone comme l’un des «100 plus grands guitaristes de tous les temps» et a été intronisé deux fois au Rock & Roll Hall of Fame. – une fois en tant que membre des Yardbirds et de nouveau en tant qu’artiste solo. À l’été 2016, le virtuose de la guitare a célébré ses cinq décennies de musique avec un concert extraordinaire au célèbre Hollywood Bowl.

Depp a amassé tout à fait le curriculum vitae de sa propre musique, jouant dans le Hollywood Vampires supergroupe avec Alice Cooper et Joe Perry depuis cinq ans. Il a également collaboré avec une grande variété d’artistes musicaux au cours des dernières décennies, d’Oasis à Marilyn Manson en passant par Stone Temple Pilots, pour n’en nommer que quelques-uns.

