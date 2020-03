Écoutez la couverture de Sam Fender du retour au noir d’Amy Winehouse

Sam Fender a partagé sa reprise de «Back To Black» d’Amy Winehouse, qui est maintenant disponible via Polydor / Interscope Records. Le morceau a été initialement enregistré en direct sur Radio 1 plus tôt cette année dans le cadre de leur série «Live Lounge», et cet enregistrement très live trouve maintenant sa sortie après une persistance de fans sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Fender dit: “” Back To Black “est un de mes favoris de longue date, et Amy reste un trésor national. J’adore cet album aussi; J’espère que j’ai rendu justice à la piste. Vous en serez tous juge. “

La version originale d’Amy Winehouse de «Back to Black» acclamé par tous les critiques de musique, qui a généralement fait l’éloge de son son de retour aux groupes de filles des années 1960. Il figurait sur plusieurs listes compilées des meilleures années de l’année et de la fin de la décennie et était en outre considérée comme l’une des chansons phares de Winehouse. Le single a culminé à la huitième place du UK Singles Chart au Royaume-Uni et est le troisième single le plus vendu en Grande-Bretagne.

Sam Fender a récemment annoncé une série de dates de tournée reprogrammées pour tous ses spectacles affectés par la pandémie de coronavirus. Le musicien de Newcastle devait jouer une poignée de dates au Royaume-Uni en mars, dont deux nuits à l’Alexandra Palace de Londres et une nuit à la Newcastle Arena. Pour plus d’informations, visitez le site de l’artiste site officiel.

Le premier album acclamé de Fender, Hypersonic Missiles est allé directement en haut du tableau des albums du Royaume-Uni lors de sa sortie en septembre 2019, détrônant le saignement de Post Malone à Hollywood dans le processus.

S’adressant au site officiel des Charts, Fender a déclaré avoir dépassé le palmarès des albums: «C’est au-delà du territoire de rêve. Je pensais que mes rêves étaient terminés lorsque j’ai joué à Jools Holland, sans parler de cette folie. Merci à tous les fans. Ce n’est que le début. »

Fender a reçu un prix officiel numéro un pour commémorer la réalisation, qui lui a été remis par l’ancien attaquant de Newcastle United et d’Angleterre Alan Shearer.

