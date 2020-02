Écoutez la nouvelle chanson d’Alanis Morissette «Sourire»

Alanis Morissette a partagé une nouvelle chanson. Écoutez ci-dessous «Smiling», le premier album de son nouvel album Such Pretty Forks in the Road. Co-écrit avec Michael Farrell et produit par Alex Hope, le single apparaît dans l’émission Jagged Little Pill Broadway.

Such Pretty Forks in the Road, le premier album de Morissette depuis Havoc et Bright Lights en 2012, arrive le 1er mai. Elle a précédemment partagé une chanson intitulée “Reasons I Drink” du LP, ainsi que des nouvelles d’une tournée anniversaire Jagged Little Pill. Le soutien vient de Liz Phair et Garbage, qui ont tous deux joué sur la tournée de Morissette en 1998. Consultez les dates et achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

