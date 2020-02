Écoutez la nouvelle chanson d’August Burns Red ‘Bones’

AUGUST BURNS RED défend depuis 17 ans les piliers artistiques de la compétence technique, des grooves hermétiques et du lyrisme réfléchi dans le monde du hard rock. Le double Prix ​​Grammyquintette de Pennsylvanie – JB Brubaker (guitare principale), Brent Rambler (guitare rythmique), Matt Greiner (tambours), Jake Luhrs (chant principal) et Dustin Davidson (basse) – sortira son huitième album complet, “Gardiens”, le 3 avril via Records sans peur.

AUGUST BURNS RED vient de partager une autre nouvelle chanson “Des os”. Découvrez-le ci-dessous.

“«Gardiens» est l’aboutissement d’un effort d’équipe complet et total ” Brubaker. “Dustin et j’ai collaboré musicalement plus que jamais auparavant. Jake et Brent collaboré vocalement plus que jamais. Mat a rebondi sur nous plus d’idées de tambour que nous ne pouvions même en comprendre. C’était le plus de temps que nous ayons passé en studio sur un album. Nous sommes tous si fiers de ce record et nous avons hâte de le partager avec le monde. “

Plus tôt ce mois-ci, AUGUST BURNS RED abandonné le clip officiel du premier single du disque, “Défenseur”. Randonneur dit à propos du morceau: “La chanson ‘Défenseur’ c’est d’avoir cette personne qui peut venir prendre quelques coups de poing pour vous et être dans votre coin pendant les moments difficiles. Je suis un grand fan de bandes dessinées et je pensais que les paroles pourraient facilement se transformer en une superbe histoire animée – un peu comme si les pages d’une bande dessinée prenaient vie. Heureusement, tout le monde a accepté et nous avons cette vidéo malade pour accompagner la chanson. “

AUGUST BURNS RED embarquera pour une tournée avec KILLSWITCH ENGAGE et ALLUMEZ LA TORCHE ce printemps à l’appui de “Gardiens”.

“Gardiens” liste des pistes:

01. Le narrateur



02. Des os



03. Primordial



04. Défenseur



05. Phare



06. Mémoire démembrée



07. Liens qui unissent



08. Bloodletter



09. Extinct par Instinct



dix. Ciel vide



11. Trois fontaines



