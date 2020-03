Écoutez la nouvelle chanson d’August Burns Red «Paramount»

AUGUST BURNS REDnouvelle chanson de “Primordial” peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain huitième album du groupe, “Gardiens”, qui sortira le 3 avril via Records sans peur.

“‘Primordial’ est l’une de mes chansons préférées de «Gardiens»“, explique le guitariste JB Brubaker. “Il a ce classique ABR son avec un tas de changements de tempo et différentes signatures temporelles. Mais il y a une mélodie récurrente qui colle la chanson entière ensemble. Je pense que c’est une chanson que les fans de longue date du groupe vont adorer. “

Le batteur Matt Greiner ajoute: “Parfois, au cours des dernières années, je me suis senti indifférent et désintéressé à l’égard des choses qui m’alimentaient. J’ai appris qu’il y a réellement un sens à la souffrance. Ce n’est pas aléatoire et sans but. J’ai constaté que plus je faisais face au feu , plus je suis devenu empathique envers les autres personnes qui souffrent aussi. J’ai trouvé un sens à la douleur et j’ai cessé de m’enfuir. ‘Primordial’ est à propos.”

“Gardiens” liste des pistes:

01. Le narrateur



02. Des os



03. Primordial



04. Défenseur



05. Phare



06. Mémoire démembrée



07. Liens qui unissent



08. Bloodletter



09. Extinct par Instinct



dix. Ciel vide



11. Trois fontaines



