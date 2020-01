Écoutez la nouvelle chanson de 1975, Me & You Together Song

Les 1975 ont sorti ‘Me & You Together Song’, le quatrième morceau à paraître à ce jour. de leur quatrième album à venir, Notes sur un formulaire conditionnel, qui doit maintenant sortir le 24 avril. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

«Je ne me souviens pas quand nous nous sommes rencontrés parce qu’elle n’avait pas son haut / j’ai improvisé un peu, elle a dit que mes références étaient« parfaites »», Matty Healy chante sur la chanson dynamique et rêveuse «Me & You Together» ‘qui a été publié aujourd’hui.

“Je suis amoureux d’elle depuis des lustres / Et je n’arrive pas à comprendre les choses / Je suis tombé amoureux d’elle par étapes, toute ma vie”, Healy se pâme dans le refrain sur des tambours rebondissants et un mur d’écho , guitares jangly. ‘Me & You Together Song’ est le dernier goût de l’album attendu qui nous a déjà donné ‘Frail State of Mind’, ‘People’ et l’instrumental d’ouverture qui échantillonne la militante climatique pour adolescents Greta Thunberg.

Avant la sortie de ‘Me & You Together Song’, Healy a révélé aux fans que le groupe avait été contraint de repousser la sortie annoncée le 21 février afin de continuer à travailler sur les pistes. “Nous avons terminé notre album, donc nous avons été très occupés. Il faut environ trois mois ou quelque chose pour faire physiquement un disque sur vinyle, donc il sort le 24 avril, je pense », écrit-il. “Désolé si c’est ennuyeux ou quoi que ce soit.” Il a promis, cependant, qu’ils en sont “vraiment fiers” et “adorent.”

De plus, The 1975 a annoncé de nouvelles dates aux États-Unis, commençant par une date du 27 avril au Cynthia Woods Mitchell Pavilion à Houston, Texas et se terminant par un 12 juin au Bonnaroo festival à Manchester, Tennesseee. Phoebe Bridgers sera la première partie à presque toutes les dates.

Les 1975 jouent les spectacles américains suivants:

27 avril – Houston, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion

29 avril – Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheatre (anciennement Austin360)

2 mai – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion

3 mai – El Paso, TX @ Don Haskins Center

5 mai – Phoenix, AZ @ Gila River Arena

7 mai – Los Angeles, CA @ Le Forum +

8 mai – Irvine, Californie @ FivePoint Amphitheatre +

11 mai – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

13 mai – Omaha, NE @ Baxter Arena

14 mai – St. Louis, MO @ Enterprise Center

16 mai – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

18 mai – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

19 mai – Columbus, OH @ Schottenstein Center

21 mai – Toronto, ON @ Budweiser Stage

23 mai – Washington, DC @ The Anthem

26 mai – New York, NY @ Madison Square Garden

29 mai – Hanovre, MD @ The Hall at Live! Casino et hôtel

2 juin – Pittsburgh, PA @ Petersen Events Center.

