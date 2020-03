Écoutez la nouvelle chanson de Broken Witt Rebels Rich Get Richer

Les rockeurs de Birmingham Broken Witt Rebels devraient sortir leur nouvel album très attendu OK Hotel via Snakefarm Records vendredi 13 mars prochain, et ont partagé leur nouveau morceau, «Rich Get Richer». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Suintant d’un swagger de blues indubitable qui est poussé vers le ciel par une ligne de basse lisse et une pincée de sonorités gospel rêveuses, «Rich Get Richer» montre la capacité du groupe à changer le rythme sans rien perdre de sa morsure. Il est né de deux idées de chansons précédentes fusionnées pour créer un hymne audacieux et vengeur qui semble provenir directement d’une scène de Peaky Blinders – une caractéristique que les autochtones de Birmingham sont plus qu’heureux de brandir.

‘Rich Get Richer’ suit les précédents singles du groupe «Courir avec les loups» et “Money”, qui donnent tous un avant-goût de ce qui va arriver de leur travail le plus confiant à ce jour. Tout au long des 13 titres du nouvel album, Broken Witt Rebels rend hommage à leur ville natale, honorant leurs racines de la classe ouvrière et démontrant leur capacité à créer des chansons honnêtes et équipées pour le 21e siècle.

Le prochain hôtel OK a été salué par Planet Rock, Classic Rock, Maverick Magazine, Powerplay et plus, et sera soutenu par une tournée complète au Royaume-Uni et en Allemagne tout au long du printemps, avec deux coupes spéciales en magasin. performances à Sheffield et Birmingham la semaine prochaine.

Broken Witt Rebels apparaîtra également lors des Harley Days de Hambourg en juin – la première rencontre de motards en centre-ville d’Europe.

Le groupe joue les dates suivantes:

MARS 2020:

13 – Sheffield, HMV Meadowhall *

14e – Birmingham, HMV Vault **

20e – Milton Keynes, Craufurd Arms

21 – Wolverhampton, aciérie de KK

23e – Cambridge, Portland Arms

25th – Leeds, salle de prêt

26 – Liverpool, Jimmy’s

27 – Leicester, O2 Academy 2

31 – Exeter, Cavern

AVRIL 2020:

1er – Brighton, Green Door Store

2e – Southampton, les menuisiers

4e – Cardiff, CLWB I pour Bach

5e – Nottingham, Bodega

7e – Londres, 100 Club

15e – Aberdeen, les tunnels

16e – Édimbourg, The Mash House

18e – Dublin, la salle verte

19 – Belfast, The Palm House (nouveau lieu)

27 – Hambourg, Nochtwache

28e – Cologne, Blue Shell

29 – Berlin, MUF

MAI:

23e – Aldershot, West End Centre

29 – Buckley, Tivoli

JUIN:

27 – Hambourg Harley Days Festival.

OK Hotel est sorti le 13 mars et peut être précommandé ici.