Écoutez la nouvelle chanson de BTS «Black Swan»

Les géants de la K-pop BTS ont sorti le premier single de leur nouvel album, MAP OF THE SOUL: 7. Écoutez «Black Swan» ci-dessous (via Big Hit Entertainment). La vidéo d’accompagnement, présentée comme un «film d’art», présente une performance de la troupe slovène MN Dance Company.

CARTE DE L’ÂME: 7 sortira le 21 février. Elle suit la CARTE DE L’ÂME de l’an dernier: PERSONA et le monde BTS: bande originale.

Plus tôt cette semaine, BTS a annoncé un projet artistique mondial impliquant 22 artistes dans cinq villes différentes. L’entreprise, appelée CONNECT, BTS, comprendra des pièces du sculpteur britannique Antony Gormley, de l’artiste coréen Yiyun Kang, et plus encore.

Lisez «BTS: comment le plus grand groupe de garçons au monde reste radicalement coréen» sur le terrain.

