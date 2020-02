Écoutez la nouvelle chanson de Christine et Queens “People, Ive been sad”

Christine and the Queens est de retour avec un nouveau single. Il s’appelle “People, Ive been sad” et il est maintenant disponible via Parce que la musique. Regardez-la jouer sur COLORS ci-dessous.

Le nouveau single suit Chris et l’album de Christine et du Queens en 2018. L’année dernière, Chris a collaboré plusieurs fois avec Charli XCX, notamment sur le single «Gone» et pour une reprise en direct du «TOOTIMETOOTIMETOOTIME» de 1975.

Découvrez où «Gone» a atterri sur «The 100 Best Songs of 2019» de Pitchfork.

Regardez Christine and the Queens sur «Over / Under» de Pitchfork:

