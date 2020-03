Écoutez la nouvelle chanson de Control Top «One Good Day»

Le trio post-punk de Philadelphie Control Top est de retour avec son premier single de l’année. Ça s’appelle “One Good Day”. Dans un communiqué, le chanteur / bassiste Ali Carter a déclaré que le morceau consistait à “faire face à vos défauts pour devenir une meilleure personne pour vous-même et les gens autour de vous, sortir de vous-même pour réaliser que chacun a ses propres difficultés et fait de son mieux, et surtout essayer de s’entraider même si ce que nous faisons est imparfait. » Écoutez ci-dessous (via The FADER).

Control Top a publié ses premiers contrats Covert l’année dernière. Lisez la fonction Rising de Pitchfork «Control Top fait du bruit urgent hors de l’anxiété politique écrasante».

