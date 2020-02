Écoutez la nouvelle chanson de Disclosure «Tondo»

Disclosure a partagé une autre nouvelle chanson, leur deuxième single qui sortira cette semaine. Il s’appelle «Tondo» et il échantillonne beaucoup la chanson «Tondoho Mba» de l’artiste camerounais Eko Roosevelt. Écoutez ci-dessous.

“Au cours des dernières années, nous avons exploré de plus en plus de genres de musique africains”, ont déclaré les frères Lawrence dans un communiqué de presse. «Ce morceau spécifique échantillonne le grand musicien camerounais Eko Roosevelt. Si ce morceau est quelque chose, c’est rapide, percutant et surtout … amusant. “

“Tondo” fait suite à “Ecstasy” d’hier. Le dernier album studio de Disclosure, Caracal, est sorti en 2015.

