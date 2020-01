Écoutez la nouvelle chanson de Four Tet «Baby»

Four Tet a partagé une nouvelle chanson intitulée «Baby», qui présente un extrait de la chanteuse Ellie Goulding. Écoutez-le ci-dessous.

Plus tôt cette semaine, Four Tet a annoncé que son nouvel album Sixteen Oceans arriverait en mars. En 2019, il a sorti plusieurs nouvelles chansons, dont «Dreamer», «Teenage Birdsong» et «Only Human», une reprise de «Afraid» de Nelly Furtado. Il a également publié le projet Anna Painting en trois chansons en août et remixé «Midnight» de Skrillex Heure ”en décembre.

Revisitez l’interview de Pitchfork en 2013 avec Four Tet.

