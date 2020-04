Écoutez la nouvelle chanson de Jamie xx «Idontknow»

Jamie xx est de retour avec une nouvelle chanson solo – sa première sous son propre nom depuis la sortie de son premier album In Color en 2015. Il s’appelle “Idontknow” et c’est un incontournable de ses spectacles en direct depuis l’année dernière. Un disque vinyle de 12 pouces sortira aux alentours du 1er mai au Royaume-Uni et du 15 mai aux États-Unis (via Young Turks). Écoutez-le ci-dessous.

Début avril, Jamie xx a de nouveau rejoint Headie One et Fred .. sur leur morceau collaboratif “Smoke”. Avant cela, il a enregistré le film de Roman Gavras, The World Is Yours. En septembre 2017, il a remixé la chanson du xx «On Hold», qui figurait sur le troisième album du xx I See You.

Lisez la couverture de Pitchfork “Je serai votre miroir: comment les xx se sont trouvés – et leur nouveau son vibrant – les uns dans les autres.”

