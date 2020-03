Écoutez la nouvelle chanson de JPEGMAFIA «Covered in Money!»

JPEGMAFIA a surpris a sorti un autre nouveau morceau. Celui-ci s’appelle «Couvert d’argent!» et vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

“Couvert d’argent!” suit “BALD !,” que JPEGMAFIA a abandonné fin février. Il avait taquiné la piste plus tôt dans la semaine avec un tweet d’une capture d’écran. L’année dernière, JPEGMAFIA a sorti son dernier album All My Heroes Are Cornballs. Il a également fait des apparitions sur d’autres titres comme “Awake” et “Nauseous / Devilish” de Tkay Maidza avec Vegyn, ainsi que “3 Tearz” avec Danny Brown et Run the Jewels.

