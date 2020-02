Écoutez la nouvelle chanson de Kehlani «La Saint-Valentin (honteuse)»

Kehlani a partagé une nouvelle chanson intitulée “Valentine’s Day (Shameful)”. Il fait suite à sa collaboration pour la Saint-Valentin avec YG, «Konclusions». Écoutez le nouveau morceau de Kehlani ci-dessous.

Des «konclusions» sont arrivées après les rumeurs d’une relation (et d’une rupture) entre YG et Kehlani. Les paroles de “Valentine’s Day (Shameful)”, ainsi qu’un tweet de Kehlani supprimé depuis, semblent indiquer que la paire ne sort plus.

Kehlani a sorti While We Wait l’année dernière. Revisitez «Les 8 meilleures vidéos de mai 2018», avec «Playinwitme» de Kehlani et KYLE sur le terrain.

Regardez Kehlani sur «Over / Under» de Pitchfork:

