Écoutez la nouvelle chanson de Kvelertak «Fanden Ta Dette Hull!

“Fanden Ta Dette Hull!”, une toute nouvelle chanson des rockeurs norvégiens KVELERTAK, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain album du groupe, “Splid”, dû le 14 février via Rise Records. Le suivi des années 2016 “Nattesferd” marquera la première sortie du groupe depuis le départ du chanteur de longue date Erlend Hjelvik et ajout de Ivar Nikolaisen.

“Splid” a été enregistré avec Kurt Ballou à Godcity Studio à Salem, Massachusetts.

“Travailler avec Kurt encore une fois a été incroyable et nous sommes extrêmement satisfaits de la production “, a déclaré le groupe.” Nous nous sommes poussés à la limite cette année – musicalement, physiquement et mentalement. Le résultat est une heure de riffs entraînants, de punk rock et de heavy metal influencés par un monde en désaccord pour accompagner notre chemin vers Ragnarok. “

“Splid” liste des pistes:

01. Rogaland



02. Crack Of Doom (feat. Troy Sanders)



03. Necrosoft



04. Discorde



05. Bråtebrann



06. Uglas Hegemoni



07. Fanden Ta Dette Hull!



08. Tevling



09. Stevnemøte Med Satan



dix. Delirium Tremens



11. Ved Bredden Av Nihil

KVELERTAK guitariste Vidar Landa a déclaré à Ireland’s Overdrive que le changement de chanteur “était en quelque sorte transparent. Nous savions que Erlend voulait quitter et faire d’autres choses “, at-il dit.” Nous avons eu la chance d’avoir ce lien étroit avec Ivar. Il fait partie de KVELERTAK depuis longtemps et a chanté sur quelques pistes pour nous dans le passé, faisant des chœurs. Nous avons tourné ensemble dans le passé aussi, donc il était vraiment le seul à qui nous pensions pour le remplacer quand Erlend parlait d’abord de partir. Heureusement, Ivar je voulais le faire et tout va très bien, heureusement. Il aurait été beaucoup plus difficile de passer par le processus d’audition et de subir ce processus de recherche d’un nouveau chanteur. Nous avons été très chanceux pour la façon dont tout cela s’est produit. “

Nikolaisen a fait ses débuts en direct avec KVELERTAK en juillet 2018 au Fjellparkfestivalen à Flekkefjord, Norvège.



