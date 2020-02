Écoutez la nouvelle chanson de la mort du Napalm «Logic Ravaged By Brute Force»

Les pionniers du grindcore au Royaume-Uni MORT PAR NAPALM ont publié un nouvel EP numérique de sept pouces via Century Media Records. L’EP intitulé “Logique ravagée par Brute Force” comprend la toute nouvelle piste de titre, qui peut être entendue ci-dessous, ainsi qu’une version de couverture fraîchement enregistrée de “Kross blanc”, initialement interprété par LA VIVE JEUNESSE. Cet EP double face est un autre MORT PAR NAPALM objet de collection et est également destiné à être le premier teaser du prochain album studio du groupe, qui devrait sortir plus tard en 2020.

MORT PAR NAPALMle leader de Mark “Barney” Greenway déclare à propos du PE: “Conformément à MORT PAR NAPALM personnalisé, nous avions une vaste gamme de nouvelles chansons avec de nombreuses saveurs différentes. Alors, naturellement, nous sommes entrés dans un seul territoire et avons opté pour «La logique ravagée par la force brute». C’est la froideur et le désespoir des accords de guitare et de la voix qui l’ont fait basculer. Et puis, vu que LA VIVE JEUNESSE écraser les accords comme peu d’autres, cette couverture de «Kross blanc» semblait juste s’élever au-delà des contraintes de la chanson de couverture – ou de remplissage – en une sorte d’épopée murmure sonore “.

le “Logique ravagée par Brute Force” EP de sept pouces est disponible dans les versions suivantes:

* Vinyle noir – Illimité



* Vinyle bleu – 200x copies via CM distro Europe



* Vinyle vert clair – 100x copies via la boutique en ligne CM Europe



* Vinyle jaune fluo – 100x copies via la boutique en ligne CM USA (sortie le 28 février!)



* Vinyle orange – 600x exclusivement du groupe sur la route!

MORT PAR NAPALMsuivi à venir de 2015 “Apex Predator – Easy Meat” mettra en vedette une apparition par le guitariste Mitch Harris, qui a pris un congé de MORT PAR NAPALM depuis fin 2014 pour se concentrer sur sa vie de famille.

Barney récemment dit Metal Mad TV que le “thème” de la prochaine MORT PAR NAPALM l’album est “l’autre”. Il a expliqué: “Un bon exemple de personnes traitées comme les autres est toute cette histoire d’immigrants. Pas tout le monde, mais il y a un certain pourcentage de la population qui les considère comme quelque chose de différent – comme, pas humain, presque. Je voulais pour contester cette façon de penser. Ce ne sont pas seulement les autres immigrants ou ce que vous voulez appeler les gens qui migrent. Il y a aussi d’autres choses – d’autres personnes qui sont traitées comme «l’autre». Je dirais simplement, d’une manière générale, qu’il n’est pas nécessaire de traiter les gens différemment. “

MORT PAR NAPALM entreprendra une tournée nord-américaine ce printemps. Le trek débutera avec quelques dates sur la côte ouest avec le soutien de Le criquet, tandis que le reste de la tournée mettra en vedette AVORTÉ et WVRM. Certains spectacles incluront également TOMBES.



