Écoutez la nouvelle chanson de Mavis Staples et Jeff Tweedy «All in It Together»

Mavis Staples a partagé un nouveau single «All in It Together». Il est produit par son collaborateur habituel Jeff Tweedy, qui joue également de la guitare et chante des chœurs sur la piste. Le produit de la chanson ira à My Block, My Hood, My City, une organisation de Chicago qui aide les personnes âgées à obtenir les éléments essentiels dont elles pourraient avoir besoin pour lutter contre COVID-19. Écoutez «All in It Together» ci-dessous.

Staples a déclaré dans un communiqué de presse:

La chanson parle de ce que nous vivons maintenant – tout le monde est dans ce

ensemble, que cela vous plaise ou non. Peu importe le montant d’argent

vous avez, quelle race ou sexe vous êtes, où vous vivez … ça peut encore

vous toucher. Il a frappé tant de gens dans notre pays et dans le monde

d’une manière si horrible et j’espère juste que cette chanson peut apporter un peu

lumière à l’obscurité. Nous allons passer à travers cela, mais nous allons

doivent le faire ensemble. Si cette chanson peut apporter du bonheur ou

soulagement à quiconque là-bas, même le plus petit, je voulais faire

sûr que j’ai aidé à le faire.

Mavis Staples a sorti We Get By l’année dernière. En 2017, elle a partagé If All I Was Was Black, produit par Jeff Tweedy.

.