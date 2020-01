Écoutez la nouvelle chanson de Megan Thee Stallion «B.I.T.C.H.»

Megan Thee Stallion a partagé une toute nouvelle chanson. Cela s’appelle “B.I.T.C.H.”, et vous pouvez l’entendre ci-dessous.

“B.I.T.C.H.” est le deuxième single de Meg en 2020 à ce jour. Plus tôt ce mois-ci, elle a lâché «Diamonds» avec Normani. Cette chanson figure sur la bande originale de Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), le nouveau film de DC qui suit Harley Quinn, membre de Suicide Squad (Margot Robbie).

Megan Thee Stallion a sorti Fever en 2019, ainsi que son très attendu single “Hot Girl Summer”.

Découvrez «Les 100 meilleures chansons de 2019», avec «Cash Shit» de Fever au n ° 12.

.