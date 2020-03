Écoutez la nouvelle chanson de MGMT «Alors que vous vous déplacez à travers le monde»

MGMT a partagé une nouvelle chanson, “Comme vous vous déplacez à travers le monde.” Découvrez-le ci-dessous. Ils ont avancé la sortie parce que, comme ils l’écrivent sur Instagram, “Nous sommes toujours déçus de ne voir aucun de vous en tournée pour le moment.” Ils ont ajouté: “Tout le monde sait que nous avons tous besoin d’une piste instrumentale de tempo downtempo de 7 minutes et demie à écouter sans bouger à travers le monde.”

L’année dernière, le groupe a sorti «In the Afternoon» avec une vidéo rétro. La chanson apparaît sur un vinyle de 12 “en édition limitée ce mois-ci, sur lequel” As You Move Through the World “est la face B.

