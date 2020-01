Écoutez la nouvelle chanson de Paramore, Hayley Williams, «Leave It Alone»

Hayley Williams de Paramore s’apprête à sortir son premier album solo PETALS FOR ARMOUR, qui arrivera le 8 mai via Atlantic. Après avoir partagé le premier single de l’album “Simmer”, la semaine dernière, Williams est de retour avec un autre nouveau. Celui-ci s’appelle “Leave It Alone” et il est accompagné d’un clip de Warren Fu. Regardez ci-dessous; faites défiler vers le bas pour l’interview de Williams avec Zane Lowe (sur Beats 1 d’Apple Music) sur “Leave It Alone”, ainsi que son nouveau visuel “Simmer Interlude”.

Dans une déclaration accompagnant l’annonce de l’album, Williams a déclaré que le projet “bénéficiait d’un peu de naïveté musicale et de brutalité” et a déclaré qu’il était le produit de l’expérimentation. “Je suis ravie de laisser les gens découvrir une autre facette de moi-même que je ne connais que très récemment”, a-t-elle ajouté.

Lisez «Les 200 meilleurs albums des années 2010» de Pitchfork avec After Laughter au n ° 169.

