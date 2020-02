Écoutez la nouvelle chanson de Real Estate «The Main Thing»

Ce vendredi 28 février, Real Estate sort son nouvel album The Main Thing. Aujourd’hui, ils ont partagé la piste de titre. Écoutez «The Main Thing» ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Martin Courtney de Real Estate a expliqué:

“The Main Thing” est ma tentative d’écrire un hymne inspirant pour

quiconque a déjà été dans une crise existentielle … en particulier, moi.

Je me posais beaucoup de questions inconfortables tout au long du

processus de réalisation de cet album. Vous vous demandez si être un artiste est

irresponsable ou égoïste, en particulier avec le monde en l’état

qu’il est, en particulier en tant que parent de jeunes enfants. Ce fut le

dernière chanson que j’ai écrite pour cet album, et je pense que ça distille

où je me suis retrouvé à la fin de ce qui s’est avéré être un long et

processus extrêmement enrichissant: fou de la puissance de la musique, pour de vrai!

Les paroles de cette chanson sont en quelque sorte ironiques, mais le sentiment

est bien réel. En gros … quand la vie devient dure, quand le stress

commencez à empiler, lorsque vous commencez à deviner chaque décision que vous avez

fait, que faites-vous? Vous doublez la chose qui vous fait

heureux, la chose qui nourrit votre âme.

C’est peut-être ringard de dire, mais il est vraiment important d’être fidèle à qui

vous êtes et faites ce en quoi vous croyez, quel qu’il soit.

La chose principale est le suivi immobilier de In Mind 2017. Le groupe part en tournée pour soutenir The Main Thing en avril.

