Écoutez la nouvelle chanson de Rina Sawayama «XS»

Rina Sawayama a partagé une autre nouvelle chanson de son album SAWAYAMA. Écoutez «XS» ci-dessous.

Sawayama a déclaré dans un communiqué:

«XS» est une chanson qui se moque du capitalisme dans un monde qui coule. Étant donné que nous

tous savent que le changement climatique mondial s’accélère et l’extinction humaine est

une possibilité très réelle au cours de notre vie, il m’a semblé hilarant

que les marques sortaient toujours de nouvelles palettes de maquillage chaque mois

et des personnalités publiques faisaient une gigantesque visite de leur maison fermée

propriété à Calabasas dans la même semaine que faire un «triste

Publication Instagram sur les incendies de forêt en Australie. Je veux dire que je suis coupable d’avoir

oeil aveugle aussi, car sinon ça me déprime. Étaient tous

hypocrites parce que nous sommes tous des capitalistes, et c’est un piège que je

ne nous voyez pas sortir. Je voulais refléter le chaos de cette

changement climatique post-vérité refusant le monde dans les coups de guitare en métal qui

éclater comme un zit sous-jacent entre le rythme R&B des années 2000

vous rappelle une époque où tout allait bien.

SAWAYAMA sort le 17 avril sur Dirty Hit. Le LP comprend “STFU!” et “Comme des Garçons (Like the Boys)”.

.