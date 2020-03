Écoutez la nouvelle chanson de Róisín Murphy «Murphy’s Law»

Róisín Murphy a partagé un nouveau single intitulé «Murphy’s Law». Écoutez la chanson produite par DJ Parrot ci-dessous.

“La” loi de Murphy “est notre crack à un niveau disco direct, simple et sans fioritures”, a déclaré Róisín dans un communiqué. “Oh et c’est l’histoire de ma vie. Il s’agit de la nature du passé, c’est souvent une chose difficile à dépasser mais cela peut aussi être assez réconfortant. Quand est-ce un héritage précieux et quand est-ce quelque chose qui vous retient? Maintes et maintes fois je reviens à Sheffield et mes amis là-bas. J’y vais quand j’ai besoin de me reconnecter à une scène et à une musique qui parle de quelque chose! Et de sentir l’appartenance. “

Lisez le reportage de Pitchfork «Róisín Murphy sur la musique qui l’a faite».

