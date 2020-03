Écoutez la nouvelle chanson de Run the Jewels «Ooh LA LA»

Run the Jewels a partagé «Ooh LA LA», une nouvelle chanson de leur prochain album Run the Jewels 4. La piste comprend DJ Premier et Greg Nice de Nice & Smooth. “Ooh LA LA” échantillonne bien en évidence une ligne de Greg Nice de “DWYCK” de Gang Starr. Découvrez-le ci-dessous.

Killer Mike et El-P ont récemment partagé “Yankee and the Brave (ep. 4)”, le premier avant-goût du quatrième LP du duo intitulé Run the Jewels. Ils devaient prendre la route ce printemps avec Rage Against the Machine – y compris les deux week-ends de Coachella – mais ont reporté leur premier lot de dates en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours. Les groupes espèrent reprendre la tournée comme prévu en mai.

